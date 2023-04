Trasporti: bonus assegnato a 141 mila cittadini, il 41,7 per cento tra 20 e 29 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bonus trasporti per 141.510 cittadini, prevalentemente (il 41,74 per cento) giovani di età compresa fra i 20 e i 29 anni, per un valore di quasi 8 milioni di euro (7.965.461). Fino alle 17 di oggi sono stati 153.408 i voucher richiesti, di questi 7.547 annullati e 4.351 rifiutati. Sono state 669, invece, le aziende (a fronte di 1.126 disponibili) per le quali è stato emesso almeno un Bonus. Il numero maggiore di abbonamenti (30.449) è stato attivato con Trenitalia. Il flusso degli accessi sulla piattaforma creata ad hoc dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha avuto un picco alle 8 del mattino per poi regolarizzarsi nelle ore successive. In 316.877 sono andati sul portale, mentre in 265.262 utenti hanno fatto il login per le domande. Tutti i richiedenti con un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro nel 2022 hanno concluso le operazioni positivamente senza intoppi. "E' stata una giornata importante perché concretamente i cittadini che ne hanno maggiormente bisogno, in tempi rapidissimi, hanno potuto ottenere il contributo economico di 60 euro per acquistare un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia", ha commentato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone. (Rin)