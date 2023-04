Scuola: Mim su docenti tutor e orientatori, online la sezione dedicata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' disponibile da oggi, sul sito del ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim), la pagina docentitutor.istruzione.it dedicata al Piano per l’orientamento varato a dicembre dal ministro Giuseppe Valditara e, in particolare, agli approfondimenti sulle nuove figure del docente tutor e del docente orientatore. Mentre venerdì 21 è in programma un webinar per le scuole in cui saranno illustrate le modalità per l’individuazione di tutor e orientatori e il ministero risponderà alle domande di dirigenti scolastici. "Dal prossimo anno scolastico, gli studenti e le loro famiglie potranno contare sul sostegno dei docenti tutor e degli orientatori, per poter individuare e valorizzare i talenti di ogni ragazzo e, di conseguenza, scegliere il percorso formativo più giusto sul quale proseguire. È il primo passo di una concreta rivoluzione del merito, per una scuola che torni realmente a essere ascensore sociale e che non lasci indietro nessuno. In questo cammino, i dirigenti, il personale scolastico e l’amministrazione non sono soli e verranno accompagnati dal ministero con iniziative formative e una costante assistenza", ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. (segue) (Com)