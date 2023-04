Roma: premiati in Campidoglio i "campioni" del made in Italy e dell'internazionalizzazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella Sala della Protomoteca in Campidoglio a Roma, venerdì scorso, sono stati premiati illustri esponenti impegnati in diversi settori per l'internazionalizzazione del Made in Italy. Nella prestigiosa Sala della Protomoteca in Campidoglio si è svolta la III Edizione del "Premio Eccellenze Art D'Or" intitolata "Dalla Storia al Contemporaneo, tra Miti e Progettualità per l'Internazionalizzazione del Made in Italy". I premiati, illustri esponenti provenienti da diversi settori, impegnati per l'internazionalizzazione del Made in Italy sono stati per la sezione giornalismo Amedeo Goria, con il Premio consegnato da Gisella Peana; per la Moda e il Design Vincenzo Merli, Brand Manager della Maison Egon von Fürstenberg, premiato dalla Principessa Fabrizia Dentice Di Frasso; per il Cinema Francesca Rettondini e Giuseppe Zaccaria, fondatori del "Starlight International Cinema Award" premiati dall'attrice Ottavia Fusco. (segue) (Com)