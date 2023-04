Roma: premiati in Campidoglio i "campioni" del made in Italy e dell'internazionalizzazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il Sociale la Principessa Soraya Malek d'Afghanistan premiata da Maria Rosaria Montiroli, Amministratore Delegato della Revlon e Vice Presidente dello storico Canova Club; per la Danza Elisa Barucchieri, coreografa, danzatrice e attrice premiata da Vincenzo Bocciarelli, attore, scrittore e produttore; per l'Imprenditoria Benedetta Paravia premiata da Francesca Romana Grippaudo; per le Professioni Moda Raffaele Squillace, Gianpaolo Piccini e Antonella Polini, dell'Agenzia Internazionale "Background Model Management" premiati dall'attrice, presentatrice e modella Antonella Salvucci; per la Promozione della Moda all'Estero Ewa Bardadin, responsabile scambi Istituto della Cultura di Varsavia, premiata dal Vice Presidente Spazio Art D'Or Gianpiero Cozza; per l'Arte l'Architetto Isabella Altamura, premiata da Gina Di Cosola, Dirigente Regione Puglia; per il Turismo Mariangela De Biase, imprenditrice turistica, premiata da Maher Belkaid, Ceo dell'Agenzia Internazionale di Turismo "Visit Tunisia"; per la Musica Cinzia Tedesco, cantante e compositrice jazz, premiata da Regina Schrecker. (segue) (Com)