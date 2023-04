Roma: premiati in Campidoglio i "campioni" del made in Italy e dell'internazionalizzazione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tutti i premiati è stata consegnata una scultura realizzata dalla creatrice di gioielli Marina Corazziari, Presidente di Spazio Art d' Or, Galleria multimediale del Made in Italy, ed ideatrice del Premio. Durante l'evento hanno sfilato le modelle con gli abiti iconici di Egon von Fürstenberg e i gioielli di Marina Corazziari. L'attrice Ottavia Fusco, madrina e premiata delle scorse edizioni, moglie del celebre regista Pasquale Squitieri, ha letto ed interpretato una fiaba dedicata alla bellezza. Sono intervenuti a presenziare l'evento la Presidente Nazionale dell'Itwiin la Professoressa Francesca Romana Grippaudo, il Presidente dell'Anas Luigi Favia, Gina Di Cosola per la Regione Puglia, la Principessa Fabrizia Dentice Di Frasso, Carlo Saponaro, Referente Federmoda, l'Onorevole Fabrizio Santori e la Madrina dell'evento l'attrice Antonella Salvucci. (segue) (Com)