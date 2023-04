Polonia-Italia: tra Duda e Mattarella identità di vedute su migranti e sostegno a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione migratoria, l’Unione europea ha una responsabilità e c’è la necessità di “una nuova politica di immigrazione e asilo” che superi “vecchie regole che sono della preistoria”. E’ quanto ha dichiarato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione delle dichiarazioni alla stampa al termine dell’incontro bilaterale, a Varsavia, con il presidente della Polonia, Andrzej Duda. Nel secondo giorno della sua visita nel Paese, dopo il suo arrivo ieri sera a Varsavia, il presidente Mattarella è stato accolto al Palazzo presidenziale da Duda, che ha usato parole non meno nette nel richiamare l’Europa alle sue responsabilità. Dalla Commissione europea, Polonia e Italia si aspettano maggiore comprensione e iniziative più decise, ha detto Duda. “Oggi l’Ue ha davanti il problema delle migrazioni illegali, non solo nella misura vista negli anni scorsi. Possiamo parlare di migrazioni di massa. Sappiamo che l’Italia fa un grandissimo sforzo per fronteggiare le migrazioni dall’Africa settentrionale ma anche noi abbiamo questo problema. L’immigrazione per opera del regime bielorusso è diventata una specie di attacco ibrido”, ha detto il capo dello Stato polacco. Mattarella ha evidenziato che il tema richiede di essere affrontato “come un problema dell’Unione”, perché “nessuno Stato da solo può affrontare un problema così epocale ma l’Ue può farlo con un’azione coordinata e ben organizzata”. (segue) (Vap)