Polonia-Italia: tra Duda e Mattarella identità di vedute su migranti e sostegno a Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un altro tema su cui è emersa convergenza è quello del sostegno all’Ucraina invasa dalla Russia. Duda ha ribadito che se la Russia vincerà in Ucraina, attaccherà altri Paesi. La posizione è stata ribadita da Mattarella, per il quale “se l’Ucraina fosse lasciata alla mercé di questa invasione altre ne seguirebbero”. Italia e Polonia hanno “una posizione identica e ne abbiamo parlato più volte. Oggi abbiamo solo ricordato ciò che è stato già detto”, ha affermato Duda. Per questo motivo il sostegno a Kiev ci sarà “finché è necessario, finché occorre, sotto ogni profilo: di forniture militari, finanziarie, umanitarie, per la ricostruzione del Paese con la convinzione che questo riguardi tutti i Paesi che si richiamano alla libertà delle persone e dei popoli, ora messa in discussione dall’invasione russa”, ha dichiarato Mattarella, che si è anche detto inorridito “da alcuni comportamenti disumani che vengono utilizzati da parte delle forze armate russe, colpendo bersagli e infrastrutture civili, in una maniera che rende ancora più crudele l’aggressione”. Identità di vedute è stata inoltre espressa per quanto riguarda l’allargamento dell’Unione europea, non solo ai Paesi dei Balcani occidentali, ma anche alla medesima Ucraina. “Vorremmo l’ingresso dei Balcani occidentali, vorremmo anche, soprattutto noi polacchi, che anche l’Ucraina diventasse parte dell’Ue”, ha detto Duda. Kiev vuole “essere parte della comunità occidentale, è una delle ragioni dell’aggressione russa”, ha continuato il presidente polacco. (segue) (Vap)