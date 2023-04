Polonia-Italia: tra Duda e Mattarella identità di vedute su migranti e sostegno a Ucraina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte delle relazioni bilaterali, Mattarella ha spiegato che “l’amicizia fra Polonia e Italia è stata consacrata a Montecassino: non dimentichiamo il contributo alla nostra libertà offerto dai giovani polacchi” durante la Seconda guerra mondiale. Il capo dello Stato ha ribadito la “simpatia che lega i nostri popoli e la grande collaborazione economica”. Duda, invece, ha segnalato che “non c’è bisogno di dire a nessuno che l’innovazione e l’ingegno italiani sono noti in tutto il mondo”, ha detto Duda. “Vorrei che gli imprenditori polacchi investissero in Italia e invitiamo le imprese italiane da noi. Il nostro Paese è molto interessante per loro”, ha affermato il presidente polacco. (Vap)