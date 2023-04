Regno Unito: in Inghilterra quasi 200 mila visite cancellate per lo sciopero dei medici specializzandi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Inghilterra sono state cancellati quasi 200 mila appuntamenti e operazioni ospedaliere durante i quattro giorni di sciopero dei medici specializzandi della scorsa settimana. È quanto emerge dai dati del Servizio sanitario nazionale (Nhs), che rivelano che al culmine dello sciopero i dipendenti non al lavoro sono stati 27.361. Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha affermato che il governo sta riducendo con successo le attese più lunghe per le cure nel servizio sanitario, ma ha riconosciuto che la continua azione sindacale renderà senza dubbio il compito più difficile. (Rel)