Lombardia: il Consiglio regionale istituisce la Commissione d’inchiesta Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

- L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità questo pomeriggio l'istituzione della Commissione d'inchiesta "Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia", richiesta da 27 Consiglieri regionali dei Gruppi Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Patto Civico Majorino Presidente, Azione Italia Viva e Alleanza Verdi Sinistra (primo firmatario Onorio Rosati) e motivata con il fatto che la Lombardia, secondo i dati Istat, risulta essere la prima regione italiana per numero di incidenti nei luoghi di lavoro. La Commissione sarà composta da tre Consiglieri regionali per ciascuno dei gruppi consiliari numericamente più consistenti (Fratelli d'Italia, Lega e Partito Democratico) e da un solo Consigliere per ciascuno degli altri gruppi; dovrà terminare i propri lavori entro 12 mesi dal suo insediamento presentando una relazione conclusiva da sottoporre all'attenzione del Consiglio regionale. (segue) (Com)