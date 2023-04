Migranti: Montaruli (Fd'I), strumenti eccezionali per arginare fenomeno straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'aumento degli sbarchi delle ultime settimane ha evidenziato un problema che Fratelli d'Italia denuncia da anni: un'emergenza di tale portata non può essere affrontata con gli strumenti attuali, come confermato anche dalle parole del presidente Mattarella. In questa direzione prosegue il lavoro del governo Meloni che vuole arginare il fenomeno attraverso strumenti eccezionali come lo stato d'emergenza e il superamento della protezione speciale". Lo dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Augusta Montaruli. "L'obiettivo - aggiunge l'esponente di Fd'I in una nota - è quello di smuovere l'Unione europea dall'immobilismo degli ultimi anni, le cui conseguenze, per motivi squisitamente geografici, hanno riguardato specialmente l'Italia e le altre nazioni che si affacciano sul Mediterraneo. Siamo convinti serva una risposta adeguata in termini di Unione perché nessuno Stato può affrontare da solo un fenomeno di tale portata". (Com)