Migranti: Foti (Fd'I), parole Mattarella chiare, Italia lasciata sola

- "'Norme preistoriche sull'immigrazione'. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha definito, in maniera chiara, le regole che disciplinano l’accoglienza dei migranti, aggiungendo che l’Italia non può, da sola, sostenere il peso di questa emergenza. Cosa diranno adesso il Pd e la sinistra tutta, ora che il capo dello Stato ha giustamente rilevato, nell’ambito delle sue prerogative, questa seria problematica? Il governo Meloni e Fratelli d’Italia sostengono da tempo come sia impossibile proseguire con questo modus operandi. È ora che il vento cambi, che anche le opposizioni la smettano con i loro egoismi e ripicche e che si sensibilizzi l’Unione europea ad intervenire il prima possibile". Lo afferma, in una nota, il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti. (Com)