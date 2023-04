Iran: ministro Esteri a Kabul, "insisteremo per riottenere quota di acqua del fiume Helmand"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amir-Abdollahian, continuerà a insistere per ottenere la sua quota di acqua del fiume Helmand condiviso con l'Afghanistan. Lo ha scritto sul suo profilo Twitter a seguito del colloquio con l'omologo ad interim del governo talebano al potere in Afghanistan, Amir Khan Muttaqi, che aveva incontrato in occasione della quarta riunione dei ministri degli Esteri dei Paesi vicini dell'Afghanistan. L'incontro multilaterale era stato convocato lo scorso mese per esaminare gli ultimi sviluppi della crisi umanitaria ed economica apertasi nel Paese dopo il ritiro delle forze statunitensi e Nato e il contestuale ritorno al potere dei talebani, a Samarcanda, in Uzbekistan. La conferenza è stata presieduta dal ministro degli Esteri ad interim uzbeko Bakhtiyor Saidov, con la partecipazione degli omologhi di Cina, Iran, Pakistan, Russia, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e l'Emirato islamico. "Nei miei recenti colloqui con il signor Muttaqi abbiamo sottolineato in dettaglio la questione dei diritti idrici dell'Iran a partire dal fiume Helmand", ha riferito il ministro degli Esteri iraniano in lingua farsi. "Nel corso dell'incontro, la controparte afgana ha sottolineato la sua volontà di impegnarsi concretamente per i garantire all'Iran i suoi diritti idrici", ha affermato Amir-Abdollahian che ha aggiunto: "Abbiamo infatti concordato di prendere misure immediate a riguardo". (segue) (Res)