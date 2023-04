Iran: ministro Esteri a Kabul, "insisteremo per riottenere quota di acqua del fiume Helmand" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel gennaio 2022 i talebani, dopo essere ritornati al potere in Afghanistan dall'agosto 2021, avevano deciso di deviare il corso naturale del fiume Helmand, a scapito delle popolazioni che dipendevano dalle sue acque e minacciando l'intero ecosistema. I talebani, seguendo un piano prestabilito dal precedente governo, avevano costruito un sistema secondo cui, quando la diga raggiungeva la sua piena capacità, l'acqua in eccesso che arrivava tramite inondazioni naturali veniva deviata a sud, bloccando il decorso naturale del fiume e privando del flusso d'acqua l'Iran e le zone umide di Hamoun. La deviazione dell'acqua e il degrado ambientale durante la stagione secca non solo hanno intensificato seriamente gli effetti negativi della siccità, ma hanno portato anche danni catastrofici ai mezzi di sussistenza delle persone e all'ecosistema. Questa situazione ricorda le tensioni del 2001-2002 dovute alla chiusura delle paratoie da parte dell'Afghanistan di un'altra diga a monte del fiume Helmand, la diga di Kajaki, che portò l'Iran a registrare due denunce ufficiali alle Nazioni Unite da parte del Consiglio di sicurezza. Iran e Afghanistan avevano firmato il trattato sull'acqua del fiume Helmand nel 1973 e, nel giugno 2022, in conformità con il primo protocollo del trattato, i rappresentanti iraniani e afgani avevano tenuto il loro 25esimo Comitato misto di commissari, durante il quale entrambe le parti si impegnavano per l'attuazione del trattato e l'Afghanistan avrebbe rispettato i diritti sull'acqua dell'Iran. (Res)