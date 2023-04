Portogallo: premier Costa, da luglio aumento delle pensioni del 3,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal primo luglio i pensionati portoghesi riceveranno un aumento della pensione del 3,5 per cento. Lo ha annunciato il primo ministro lusitano, Antonio Costa, ricordando che dopo l'incremento già approvato a gennaio nel 2023 le pensioni avranno un aggiornamento totale dell'8,4 per cento. "Questo significa che non ci sarà alcuna perdita di potere d'acquisto", ha aggiunto il leader socialista. "Il nostro impegno è che non ci siano mai tagli e che ogni anno ci sia un aumento delle pensioni. Anche nell'anno in cui c'erano dubbi sul fatto che la sostenibilità della previdenza sociale avrebbe permesso l'applicazione della formula prevista dalla legge, il governo ha trovato una formula diversa per garantire che nessuno perdesse il reddito quest'anno", ha spiegato il capo dell'esecutivo di Lisbona. (Spm)