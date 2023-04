Energia: Algeria, avviata la costruzione di unità di lavorazione di prodotti minerari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo industriale algerino Manadjim El Djazair (Manal), specializzato nello sviluppo di prodotti minerari, ha avviato la costruzione di diverse unità di lavorazione di prodotti minerari. Lo ha affermato l'amministratore delegato del gruppo, Mohamed Sakhr Harami, in dichiarazioni riprese dall'agenzia di stampa "Aps", aggiungendo che gli impianti, nella fase finale della costruzione, entreranno in funzione "nei prossimi giorni". Le nuove unità "contribuiranno a garantire la disponibilità di materie prime necessarie all'industria in diversi settori", ha poi affermato Harami, specificando che la strategia adottata dal ministero dell'Energia algerino consiste nell'esportare "materie prime di valore" e nel costruire fabbriche per questo scopo. Parallelamente, l'amministratore delegato della National Iron and Steel Company (Ferral), Ahmed Benabbas, ha annunciato di aver concluso un accordo con il complesso siderurgico Tosyali di Bethioua a Orano. L'intesa prevede l'avvio di un'unità di produzione di concentrato di minerale di ferro nel dipartimento di Bechar, nell'Algeria occidentale, nonché la creazione di una joint venture Ferral-Tosyali nel mese di settembre. (segue) (Ala)