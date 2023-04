Energia: Algeria, avviata la costruzione di unità di lavorazione di prodotti minerari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono inoltre in corso trattative con il gruppo algerino-qatariota Steem AQS di Bellara per fornire a questa società materie prime siderurgiche. Per quanto riguarda la miniera di Gara Djebilet, Benabbas ha menzionato una seconda partnership con un gruppo cinese per la creazione di una joint venture dedicata alla realizzazione di un progetto per l'esportazione in Cina, mentre anche altri Paesi arabi ed europei, oltre a Giappone e Turchia, hanno espresso la volontà di stabilire un partenariato. In merito ai "grandi progetti strutturali", tra cui il piano strategico integrato di fosfato, l'amministratore delegato ha affermato che è stata creata una società in partnership tra il gruppo minerario industriale Manadjim El Djazair (Manal) e il gruppo industriale Asmidal, specializzato in fertilizzanti e prodotti fitosanitari, insieme a due società cinesi. Infine, è allo studio il progetto minerario di Oued Amizour, volto a costruire una fabbrica per recuperare lo zinco al fine di soddisfare la domanda locale ed esportare la produzione in eccedenza. (Ala)