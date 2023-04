Usa: Senato su origini della pandemia, incidente di laboratorio in Cina è la tesi più probabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia di Covid-19 è iniziata a causa di un incidente di laboratorio in Cina. È quanto si legge in un rapporto di 302 pagine preparato dalla commissione Salute del Senato degli Stati Uniti, ottenuto e pubblicato integralmente dal portale di informazione “Axios”. Il documento, la cui tesi è basata su rilevazioni epidemiologiche effettuate nella città di Wuhan, epicentro della pandemia, e su una serie di fattori riguardanti la natura e la diffusione del virus, afferma che l’incidente di laboratorio rappresenta una spiegazione “più probabile” rispetto ad una trasmissione del Covid-19 dagli animali agli esseri umani. Il rapporto è la versione integrale e completa di un documento pubblicato nel 2022, e preparato a suo tempo dall’ex senatore repubblicano Richard Burr, all’epoca presidente della commissione Salute della camera alta del Congresso. “Le informazioni disponibili avvalorano la tesi dell’incidente di laboratorio per quanto riguarda le origini della pandemia, che sarebbe il risultato non intenzionale di una serie di falle in termini di sicurezza”, si legge nel documento. (Was)