Paesi Bassi: Rutte riceve presidente Nauseda, confini Lituania sono anche i nostri

- Il premier olandese Mark Rutte ha ricevuto il presidente lituano Gitanas Nauseda, in visita nei Paesi Bassi. In vista del vertice Nato di Vilnius ho incontrato il presidente lituano Gitanas Nauseda oggi qui a L'Aia oggi. Naturalmente la guerra in Ucraina era in cima all'ordine del giorno. La Lituania è di dimensioni relativamente piccole, ma è grande in termini di azioni contro l'aggressione russa", ha scritto Rutte su Twitter.. La Lituania non sarà mai sola in questo senso. Come nostro alleato, può contare sul nostro continuo sostegno. I confini della Lituania sono confini dell'Ue e della Nato, e questo li rende anche i nostri confini", ha aggiunto. (Beb)