Governo: Cdm esamina sei leggi regionali, non ne impugna nessuna

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito oggi, 17 aprile 2023, alle ore 12:08 a palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni, segretario il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, su proposta del ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato sei leggi regionali e ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Emilia Romagna n. 2 del 21/02/2023, recante “Attrazione, permanenza e valorizzazione dei talenti ad elevata specializzazione in Emilia Romagna”; la legge della Regione Calabria n. 4 del 24/02/2023, recante “Modifiche e integrazioni alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (attività estrattiva nel territorio della Regione Calabria)”; la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 7 del 24/02/2023, recante “Modifiche all’articolo 7 ter della legge regionale 14/2015 per il finanziamento di progetti di investimento di valenza territoriale su tematiche strategiche proposte nella programmazione 2021/2027”; la legge della Regione Liguria n. 3 del 28/02/2023, recante “Ratifica dell’Intesa tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome”; la legge della Regione Toscana n. 7 del 28/02/2023, recante “Disposizioni in materia di linee guida per l’individuazione delle esigenze sociali di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Modifiche alla l.r. 18/2019”; la legge della Regione Toscana n. 8 del 28/02/2023, recante “Disposizioni di semplificazione delle certificazioni sanitarie in ambito scolastico. Modifiche alla l.r. 40/2009”. È quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. (Com)