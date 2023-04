Usa: colpo di arma da fuoco vicino alla residenza di Kamala Harris, nessun ferito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti del servizio segreto statunitense sono intervenuti nelle prime ore di questa mattina dopo la segnalazione di un colpo di arma da fuoco nei pressi dell’Osservatorio navale, residenza della vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. In una nota, l’agenzia ha spiegato che gli agenti sono intervenuti intorno alle ore 1:30 locali dopo la segnalazione di un singolo colpo di arma da fuoco. Non sono stati registrati feriti a seguito dell’incidente, né ci sono prove che il colpo sia stato diretto contro la residenza. La Harris, inoltre, non si trovava nella struttura al momento dell’incidente, avendo passato il fine settimana a Los Angeles insieme al marito. (Was)