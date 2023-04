Sudan: Save the Children, gruppi armati saccheggiano forniture mediche e aiuti in Darfur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo giorno di intensi scontri a Khartum, la capitale sudanese appare ormai paralizzata a causa delle violenze per mano delle milizie rivali che hanno rubato forniture mediche per bambini, oltre a un frigorifero, dei computer portatili e automobili in un raid contro gli uffici di Save the Children in Darfur. È quanto denuncia in un comunicato l'organizzazione non governativa, che è stata costretta a causa degli scontri a sospendere temporaneamente la maggior parte delle sue operazioni in tutto il Sudan, e tutto ciò ha di fatto messo cibo, acqua potabile e altri aiuti salvavita fuori dalla portata di migliaia di persone, in un Paese dove 15,8 milioni di persone - un terzo della popolazione - hanno bisogno di assistenza umanitaria. Save the Children ha dichiarato di avere particolari difficoltà a fornire i propri servizi medici nelle strutture sanitarie del Darfur settentrionale a causa dei problemi di accesso e di saccheggio, ma sta facendo ogni sforzo laddove le condizioni di sicurezza lo consentono. I combattimenti in tutto il Sudan avrebbero ucciso quasi 100 civili negli ultimi tre giorni, con altre centinaia di feriti. Non è ancora noto se tra le vittime ci siano anche bambini. I bambini e le comunità, per ripararsi dalle violenze, sono rimasti per tre giorni senza cibo né acqua potabile e il furto degli aiuti medici li priverà ulteriormente di beni vitali. (segue) (Com)