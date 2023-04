Sudan: Save the Children, gruppi armati saccheggiano forniture mediche e aiuti in Darfur (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sospensione della consegna degli aiuti sta mettendo a rischio la vita dei bambini in un Paese dove circa 12 milioni di persone - un quarto della popolazione - vivono già in condizioni di fame acuta, ha dichiarato Save the Children. Arshad Malik, Direttore di Save the Children in Sudan, ha invitato tutte le parti a proteggere le infrastrutture e le forniture umanitarie, poiché ciò renderebbe solo più difficile fornire assistenza alle famiglie più bisognose. "Negli ultimi tre giorni, le persone in tutto il Sudan sono state attanagliate dalla paura, senza sapere se fosse sicuro lasciare le proprie case, e ora devono scegliere se affrontare la paura o morire di fame. È assolutamente fondamentale per la sopravvivenza dei bambini e delle famiglie che si ponga fine a questi combattimenti, in modo da poter fornire aiuti salvavita", ha dichiarato Malik. "La sicurezza e il benessere di tutti in Sudan, soprattutto dei bambini più vulnerabili, sono la nostra priorità e un'operazione di assistenza umanitaria forte e ben equipaggiata e un accesso sicuro per gli operatori umanitari sono fondamentali. Nel frattempo esortiamo la comunità internazionale a rispettare gli obblighi legali di prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere i civili e le strutture civili, comprese le scuole e gli ospedali, che sono protetti dal diritto internazionale umanitario". (Com)