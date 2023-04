© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri ad Alberto De Toni, nuovo sindaco di Udine. La sua visione di futuro farà la differenza per i cittadini e per la sua città. Felice di poter riprendere a confrontarci come in passato, stavolta da sindaci, e trovare le giuste sinergie". Così su twitter il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. (Ren)