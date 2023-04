Usa: indagini su stazione di polizia cinese a New York, due uomini arrestati per spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha arrestato due uomini con l’accusa di cospirazione a fini di spionaggio per conto del governo di Pechino, nel quadro di una indagine su una presunta struttura gestita dalla polizia cinese a Manhattan, nel quartiere di Chinatown. Fonti anonime hanno confermato al “New York Times” che la struttura farebbe parte di una rete composta da oltre cento stazioni della polizia cinese in tutto il mondo. I due uomini, Lu Jianwang e Chen Jinping, sono stati arrestati nel quadro di una indagine avviata dal Fbi e dalla procura di Brooklyn sulle attività della struttura, che avrebbe organizzato e portato avanti “operazioni di polizia” senza i necessari permessi diplomatici. Gli agenti federali hanno effettuato già lo scorso autunno una perquisizione all’interno della stazione, situata all’interno di un edificio all’indirizzo di 107 East Broadway. Lu è un cittadino cinese naturalizzato statunitense, mentre le fonti non hanno fornito dettagli in merito alla nazionalità del secondo uomo arrestato. Lu è anche il presidente di una organizzazione no profit denominata America Changle Association New York, i cui uffici avrebbero ospitato la stazione oggetto delle indagini. I due sono accusati di ostruzione del processo giudiziario e distruzione di prove, oltre che di cospirazione a fini di spionaggio. (Was)