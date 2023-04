Berlusconi: la figlia Marina lascia il San Raffaele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marina Berlusconi ha lasciato l'ospedale San Raffaele, dove il padre Silvio è ricoverato da ieri in un reparto di degenza ordinaria, senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. La primogenita era arrivata poco prima delle 16 di oggi pomeriggio e si è trattenuta all'interno della struttura sanitaria per più di tre ore. Anche i fratelli Pier Silvio e Luigi, anche oggi in visita, non si sono espressi sulle condizioni di salute del padre. Al momento, resta in ospedale Paolo Berlusconi, fratello dell'ex premier, arrivato poco prima delle 19. (Rem)