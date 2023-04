Mimit: Urso incontra assessori Liguria Benveduti e Sartori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ha incontrato oggi a palazzo Piacentini gli assessori della regione Liguria, Andrea Benveduti e Augusto Sartori. Al centro dell’incontro - si legge in una nota - la situazione delle maggiori aree industriali della Regione e le azioni necessarie per supportare le possibili opportunità di sviluppo e per il rilancio del sistema industriale del territorio. Da Acciaierie d’Italia a Sanac, da Ansaldo Energia a Piaggio Aerospace, ad Alstom, è stata compiuta una disamina completa delle potenzialità produttive della Regione. "Sin dall’inizio ho ritenuto necessario - ha commentato Urso - intensificare il confronto con le Regioni per poter dare risposte alle specificità dei vari territori. Con gli assessori Benveduti e Sartori abbiano affrontato crisi e opportunità con una sintonia di intenti che ci permetterà di realizzare in maniera più compiuta una chiara e unitaria politica industriale". (Com)