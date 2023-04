Migranti: Bonaccini (E-R), vergognoso e inefficace togliere protezione speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Emilia-Romagna ha ribadito la sua contrarietà all'eliminazione della protezione speciale in tema di migranti. "Sono contrario", ha detto a "Cinque minuti" in onda stasera su Rai1. "Il problema è che non era mai successo che un provvedimento così importante una volta decretato lo Stato di emergenza nazionale venisse comunicato in via telematica ai presidenti di Regione chiedendo di dire di sì o di no in poche ore senza nemmeno convocarci in presenza. Lo posso dire con parole chiare io che sono una persona educata, è un provvedimento che è vergognoso già nel metodo e inefficace lo sarà nel merito", ha spiegato Bonaccini. (Rin)