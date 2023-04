Migranti: Alternativa popolare, da Weber importante richiamo a responsabilità europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le critiche che vengono rivolte in queste ore al presidente del Ppe, Manfred Weber, sono del tutto strumentali". Lo affermano i rappresentanti di Alternativa popolare, il presidente Paolo Alli, ed il coordinatore nazionale, Stefano Bandecchi, commentando le polemiche riguardo all’intervista al presidente del Partito popolare europeo, pubblicata oggi dal "Corriere della sera". "Weber ha richiamato, con grande saggezza, le Istituzioni e le forze politiche europee alla responsabilità: un fenomeno complesso come quello dell’immigrazione ha bisogno di una risposta politica unitaria da parte dell’Unione - proseguono Alli e Bandecchi - E' in quest’ottica che devono essere lette le parole di Weber, ovvero come critica alle fughe in avanti dettate da nazionalismi e personalismi, come quella fatta recentemente dal presidente Macron sulla Cina". Anche sull’innalzamento dei muri, "il presidente Weber ha voluto semplicemente smascherare le ipocrisie delle sinistre pronte a fare opposizione in Europa mentre fortificano i confini di casa loro. Noi - sottolineano Alli e Bandecchi - gli siamo grati per aver testimoniato l’attenzione e la solidarietà del Ppe nei confronti dell’Italia e per aver riconosciuto il ruolo fondamentale che il nostro Paese esercita in Europa. L'Unione deve lavorare, insieme, per colmare i ritardi accumulati in tema di gestione dei flussi migratori e superare, come ha detto il presidente Mattarella, politiche passate che non riescono a rispondere ai problemi del presente". (Com)