Migranti: Barelli (FI), problema che non può essere lasciato solo a Italia

- "Il problema immigrazione non può essere lasciato solo ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Quello che ha sempre detto Forza Italia è che deve essere un problema europeo e non solo italiano. Le tutele esistono e non sono messe in discussione, anche perché provengono da normative europee. Quella che noi mettiamo in dubbio è la tutela speciale, perché si tratta di criteri indicati individualmente dai singoli paesi". Lo ha detto in tema di immigrazione il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli, durante la trasmissione "Oggi è un altro giorno". "Noi siamo molto preoccupati perché l'Europa non si è accorta che questo è un problema di carattere generale. Lo stato di emergenza serve a dare poteri per intervenire immediatamente in una situazione dove, in tre mesi, sono triplicati gli sbarchi e quindi ci sono dei problemi anche logistici. Giorgia Meloni è al governo da cinque mesi e questo governo di centrodestra si propone alla guida dell'Europa proprio perché i Paesi del Sud non possono essere lasciati soli: noi guardiamo avanti mai indietro", ha concluso. (Rin)