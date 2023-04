Salone Mobile: dal 39° piano di Palazzo Lombardia vista speciale sulla "design week"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Offriremo una vista della 'Design Week' davvero unica. Ammirare la città dal 'tetto più alto della Lombardia' sarà un'esperienza eccezionale". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, annuncia l'apertura al pubblico del belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia, sede della Regione, in occasione della "Design Week". "Per questo importantissimo evento - aggiunge l'assessore al Design, Turismo e Moda, Barbara Mazzali - proponiamo un ricco programma di appuntamenti con allestimenti programmati sia in piazza, sia al belvedere. Un'occasione irripetibile, da non perdere". L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Non è necessaria la prenotazione. Gli orari di apertura: martedì 18 aprile, dalle 18.30 alle 21; mercoledì e giovedì 19-20 aprile, 18-21; venerdì 21 aprile, 15-21; sabato e domenica, 22-23 aprile: 10-18. (Com)