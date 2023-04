Croazia: inflazione di nuovo in calo a marzo, si attesta al 10,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi al consumo in Croazia sono aumentati del 10,7 per cento a marzo rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Lo riferisce l’Istituto nazionale di statistica, precisando che l'andamento dell'inflazione ha così registrato un calo per il quarto mese consecutivo. L’indice ha visto infatti una diminuzione dello 0,9 per cento rispetto al mese di febbraio. Il tasso annuo di inflazione ha raggiunto il record del 13,5 per cento a novembre dello scorso anno. A dicembre la crescita è rallentata al 13,1 per cento, a gennaio al 12,7 per cento e a febbraio al 12 per cento.(Seb)