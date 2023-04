Trasporti: Fnm, verso il milioni di passeggeri nel 2032, dai nuovi progetti alla rigenerazione urbana - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Nel 2032, in Lombardia, ogni giorno, un milione di persone si muoverà in treno (Oggi sono 600 mila e prima del covid erano 820 mila). Nel 2022 la domanda di mobilità, in particolare con riferimento al trasporto pubblico e al traffico autostradale, si è confermata in netta ripresa rispetto al 2021, con un traffico autostradale solo marginalmente inferiore ai livelli pre-pandemici e una domanda di trasporto pubblico locale, sia ferroviario, sia su gomma, crescente ma ancora inferiore rispetto al 2019. Sono alcuni dei numeri emersi oggi durante il convegno “Dalla smart city alla senseable city”, che si è tenuto oggi al belvedere di Palazzo Lombardia a Milano. Durante il convegno sono stati illustrati i progetti che Fnm ha in cantiere, dai nuovi collegamenti e treni fino agli elementi di rigenerazione urbana. In video il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, l'assessore alle infrastrutture Claudia Maria Terzi e l'assessore ai trasporti Franco Lucente. (Video: Agenzia Nova) (Rem)