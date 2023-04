Droga: Piantedosi, complimenti a Guardia finanza per ingente sequestro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Complimenti alla Guardia di Finanza per l’operazione di questa mattina che ha portato al sequestro di due tonnellate di cocaina del valore di oltre 400 milioni di euro, uno dei più ingenti sequestri di droga effettuato sul territorio nazionale”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. “L’operazione condotta oggi in mare, al largo della costa orientale della Sicilia, testimonia ancora una volta lo stretto legame tra le organizzazioni criminali e il traffico internazionale di sostanze stupefacenti”, ha aggiunto il titolare del Viminale, sottolineando quanto “sia importante contrastare il mercato internazionale della droga che alimenta ingenti flussi illeciti di denaro che vengono poi riutilizzati per inquinare il tessuto economico sano del nostro Paese”. “Voglio ringraziare, ancora una volta, magistratura e Forze di polizia per il grande impegno che profondono ogni giorno per contrastate le attività criminali: si tratta di interventi fondamentali per garantire sicurezza e legalità sui nostri territori”, ha concluso il titolare del Viminale. (Rin)