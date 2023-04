Roma: narcotizzava anziani e li derubava, fermata badante 48enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Preparava bevande calde con dentro un farmaco sedativo e derubava le persone presso le quali lavorava come badante. Per questo è stata sottoposta a fermo, e si trova in custodia cautelare in carcere, una 48enne ucraina. La donna è ritenuta responsabile di due rapine nei confronti di tre donne. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia presentata dalla nipote di un'anziana, vittima lei stessa della badande il 25 marzo scorso. La giovane prima aveva rinvenuto la nonna in uno stato comatoso, poi è stata indotta dalla 48enne a bere una bevanda ed è stata derubata a sua volta di 550 euro. Dopo la denuncia sono scattate le indagini della polizia che, coadiuvate dalla procura capitolina, hanno permesso di risalire all'identità della 48enne. Il risultato ha consentito di dare una svolta anche a una precedente indagine per la stessa tipologia di reato commesso a Ostia, con identiche modalità, il 2 luglio scorso. In questo caso la badante, dopo aver addormentato la vittima, un'anziana di 86 anni, somministrando alla stessa un sovradosaggio di benzodiazepine, si è impossessata di un solitario e una fede nuziale, due bracciali in oro, tre orologi Rolex, un orologio Vacheron Costantin e un portafoglio contenente la somma di mille euro. Il 14 aprile scorso, l'anziana vittima della rapina del 25 marzo è deceduta presso la sua abitazione, a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Sono in corso accertamenti per stabilire le cause del decesso. (Rer)