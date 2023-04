Russia: Metsola chiede rilascio di Gershkovich e Navalnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha chiesto la liberazione del giornalista del quotidiano "Wall Street Journal" Evan Gershkovich e del dissidente Aleksej Navalnyj, nel corso del suo intervento in apertura della sessione plenaria di Strasburgo. "Sono passati 20 giorni dalla detenzione del giornalista del 'Wall Street Journal' Evan Gershkovich in Russia. Ribadisco il nostro appello per il suo rilascio sicuro e sottolineo l'impegno del Parlamento europeo per vederlo libero il prima possibile", ha detto. "I giornalisti devono poter fare il loro lavoro senza temere per la loro vita o la loro libertà, e questa è una linea che non dovrebbe essere superata", ha aggiunto Metsola. "Questo è uno schema a cui assistiamo sempre più spesso in Russia. Le condizioni di Aleksej Navalnyj, politico dell'opposizione in carcere e vincitore del Premio Sakharov, rimangono molto preoccupanti e i giornalisti le definiscono critiche. Da qui, a nome del Parlamento europeo, vorrei chiedere ancora una volta il suo rilascio immediato e incondizionato", ha concluso. (Beb)