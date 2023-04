Spagna: ambasciata Madrid partecipa a Fuorisalone di Milano nell'ambito della mostra "Design Re-Evolution"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata italiana a Madrid prosegue nella sua azione di tessitura di ponti tra Italia e Spagna partecipando per la quarta volta consecutiva con una propria installazione al FuoriSalone, nell'ambito della mostra "Design Re-Evolution" organizzata da Interni Magazine nel cortile dell'Università degli Studi di Milano che si inaugura oggi e che sarà gratuitamente visitabile sino al 26 aprile. Secondo quanto riferito in un comunicato, con tale partecipazione si intende dare lustro ai cinque progetti vincitori della quarta edizione del concorso "ITmakES" nel quadro di una iniziativa multi-dimensionale e di lungo periodo di promozione del design italiano in Spagna, promossa dall'ambasciatore, Riccardo Guariglia, attuale segretario generale della Farnesina. A febbraio, a conclusione di una tavola rotonda organizzata a Madrid dall'ambasciata congiuntamente alla rivista Interni Magazine, erano stati proclamati cinque vincitori. Grazie alla collaborazione della rivista Interni Magazine, partner del concorso assieme al collegio ufficiale degli architetti di Madrid (Coam), l'associazione dei designer di Madrid (Dimad), l'associazione per il design industriale di Barcellona (Adi-fad) e l'associazione dei designer della Comunità Valenciana (Adcv), sono state individuate le imprese italiane disposte a realizzare i prototipi dei cinque progetti che sono da oggi esposti accanto ad una installazione a cura dei seguenti architetti italiani basati a Barcellona: Carmelo Zappulla, che ha ideato e disegnato l'opera, dello studio External & Partners S.L.U., anche noto come "External Reference", ed Aldo Sollazzo, il "maker" della stessa, che dirige l'impresa Noumena Design Research Education S.L.. L'installazione collocata sotto gli archi del cortile d'onore dell'Università degli Studi di Milano riproduce tre piante stilizzate, realizzate attraverso la tecnica della stampa in 3D, aventi anche una capacità limitata di assorbimento della CO2. (segue) (Spm)