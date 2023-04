Spagna: ambasciata Madrid partecipa a Fuorisalone di Milano nell'ambito della mostra "Design Re-Evolution" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'installazione e i prototipi saranno successivamente esposti in Spagna in quella che vuole essere una tournée delle idee ed una occasione per potere anche promuovere le imprese italiane, piccole e medie, che si sono associate a questo progetto itinerante e che sono rappresentative del Centro, del Sud e del Nord dell'Italia. L'iniziativa fa parte del programma annuale di promozione del design italiano in Spagna, organizzato dall'ambasciata d'Italia a Madrid, dal consolato generale a Barcellona, dall'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (Ice) e dai due Istituti italiani di cultura in Spagna, consistente in una serie di tavole rotonde, mostre, concorsi, iniziative commerciali ed attività di sostegno a festival e rassegne spagnole. (Spm)