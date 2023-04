Sudan: al Burhan, vinceremo ma sono "aperto a negoziati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio sovrano sudanese e capo dell'esercito, Abdel Fattah al Burhan, è "aperto a negoziati" con le Forze di supporto rapido (Rsf), ma ha lasciato intendere che questi avverranno comunque dopo una resa, dal momento che le sue truppe le sconfiggerano "definitivamente". "Ogni guerra finisce al tavolo dei negoziati anche se l'avversario viene sconfitto", ha dichiarato il generale all'emittente "Sky News". Poche ore fa il capo dell'esercito ha annunciato tramite un comunicato lo scioglimento delle Rsf, milizie guidate dal suo numero due, il vicepresidente Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo. Oggi secondo quanto riferito dall'esercito un gruppo di combattenti delle Forze speciali di supporto si è arreso mentre un altro gruppo è stato fatto prigioniero a Khartum al termine di combattimenti scoppiati vicino al quartier generale dell'esercito e all'aeroporto. Per contrastare l’offensiva avviata sabato dalle Rsf, che a livello nazionale può contare fino a 100mila uomini, l’esercito del Sudan ha disposto i rinforzi: una colonna di carri armati e blindati delle Forze armate si è spostata dalla base militare di Al Shajara, alla periferia ovest di Khartum, verso il centro della città per reprimere le sacche di milizie ribelli. Raid aerei sono stati organizzati contro le postazioni delle Rsf, che il capo dell’esercito al Burhan ha intanto formalmente dissolto, designandole come “milizie ribelli”. "Gli ignobili eventi iniziati sabato 15 aprile sono il risultato della ribellione delle Forze di supporto rapido contro le Forze armate sudanesi in alcune località della capitale ed altre città", si legge in una nota del ministero degli Esteri, in cui si sostiene che le forze armate abbiano adottato "una strategia di combattimento volta a minimizzare le perdite tra i civili e le proprietà private e pubbliche", pur ammettendo che questa strategia "potrebbe richiedere del tempo” per sconfiggere le Rsf nei siti governativi che controllano. (Res)