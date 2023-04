Camera: Comitato per la documentazione, domani audizioni esperti su intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via il ciclo di audizioni del Comitato di vigilanza sull'attività di documentazione della Camera dei deputati sul tema dell'intelligenza artificiale. Domani, martedì 18 aprile, alle ore 11, nella Biblioteca del presidente vengono svolte le audizioni del professor Paolo Benanti, docente della Pontificia Università Gregoriana, e della professoressa Rita Cucchiara, docente dell'Università di Modena e Reggio Emilia. L'indagine del Comitato, presieduto dalla vicepresidente della Camera, Anna Ascani, ha l'obiettivo di conoscere l'avanzamento dell'intelligenza artificiale e degli algoritmi e di studiare la loro possibile applicazione all'interno della documentazione parlamentare, a supporto dell'attività del Parlamento. L'evento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio. (Com)