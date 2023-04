Urbanistica: Casini-Leoncini (Iv), spazi dismessi, sosteniamo funzione culturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Assemblea capitolina ha approvato oggi la delibera sulle linee guida di indirizzo e schema di convenzione per gli usi temporanei di aree urbane degradate e di immobili e spazi dismessi. "Un tema particolarmente delicato per questa città, dove ancora c'è molto da fare in termini di riqualificazione, valorizzazione e rilancio, non solo economico ma anche culturale, del territorio. Siamo soddisfatti del contributo che abbiamo dato alla discussione e del fatto che l'Aula abbia approvato stamattina tre nostri ordini del giorno sul tema. Gli atti che abbiamo presentato vanno infatti in una precisa direzione: destinare tali spazi alla promozione culturale". Lo dichiarano Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva. "Con i nostri Odg, l'Assemblea capitolina impegna il Sindaco e la Giunta ad attivarsi affinché all'interno di immobili dismessi e aree degradate appositamente individuate dall'Amministrazione si possano ospitare, laddove possibile, attività di bookcrossing e prestito libri, ma anche eventi che promuovano collezioni museali, esposizioni d'arte e attività teatrali - aggiungono Casini e Leoncini -. Resta il rammarico per aver visto bocciati quelli relativi alla pubblicazione sul sito di Roma Capitale dell'elenco dei beni degradati o dismessi da destinare a usi temporanei perché avrebbero garantito maggiore trasparenza e pubblicità alle procedure relative al patrimonio capitolino. Siamo inoltre contrari a destinare tali tipologie di immobili a esigenze abitative, seppur temporanee. Crediamo invece fortemente nel fatto che la crescita e lo sviluppo della città passino anche attraverso la promozione culturale e che su questo punto si debbano dare segnali chiari mettendo in campo azioni concrete", concludono. (Com)