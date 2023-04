Sudan: Metsola, condanniamo atti di violenza e invitiamo le parti a cessare le ostilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento europeo condanna gli atti di violenza avvenuti negli ultimi giorni in Sudan. Lo ha detto la presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola, nel corso del suo intervento in apertura della sessione plenaria di Strasburgo. "Negli ultimi giorni abbiamo assistito al deterioramento della situazione in Sudan. Violenti scontri hanno già causato innumerevoli morti e minato gli sforzi per garantire una transizione democratica in Sudan. Il Parlamento europeo condanna fermamente questi atti di violenza e invita tutte le parti a cessare le ostilità e a garantire la sicurezza dell'intera popolazione e la stabilità del Paese", ha dichiarato Metsola. (Beb)