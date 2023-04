Nucleare: Zucconi (Fd'I), mia mozione sia utile ad aprire dibattito costruttivo su tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È iniziato l’iter della mozione a mia prima firma legata all’energia nucleare, affrontata in discussione generale dal collega Pietrella. Il dibattito intorno alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento energetico, scatenato dal conflitto russo-ucraino, dalla dipendenza da fonti straniere e il cosiddetto caro-energia, oltre che dalla ricerca di fonti energetiche sempre più green, ha riportato l'attenzione su questo tema. l'Italia e l'Europa intera sono, infatti, impegnate nella ricerca di fonti di approvvigionamento energetico che consentano loro di rendersi indipendenti dalle forniture di gas russo, sempre meno affidabili nell'attuale scenario geopolitico, con la finalità di garantirsi non solo la sicurezza dell'approvvigionamento ma anche la sostenibilità dei relativi costi. Proprio per questo nella mozione che oggi è arrivata in aula sottolineo l’importanza che venga sostenuta la ricerca sul nucleare in particolar modo sulla fusione a confinamento magnetico e la ricerca tecnologica sui reattori a fissione nucleare innovativi tra cui quelli modulari di piccole dimensioni, affinché venga riaperto anche in Italia, un serio e costruttivo dibattito sul tema". Lo scrive in una nota il segretario di presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi.Dott.ssa Eleonora Spadaro (Com)