Imprese: Silvia Viviano nominata Head of Equity Capital Markets di Unicredit

- Silvia Viviano è stata nominata Head of Equity Capital Markets di Unicredit, che comprende Cash Equity Capital Markets, Alternative Capital Markets e Strategic Equity Solutions, con effetto immediato. È quanto riferisce una nota interna alla società. Viviano, attualmente Head of Alternative Capital Markets (Acm), è entrata a far parte di Unicredit nel gennaio 2022 come Head of Alternative Capital Markets. Prima di entrare nel gruppo, è stata a capo del team Emea Equity Capital Markets Execution di Jp Morgan, dove ha iniziato la sua carriera professionale nel 2004 come analista. (Rin)