Energia: Croazia, fondi per aziende che soddisfano fabbisogno energetico attraverso rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende croate che vogliono produrre più energia per il proprio fabbisogno utilizzando fonti rinnovabili possono ora competere per l'assegnazione di fondi destinati a questo scopo. Lo riferisce il quotidiano “Jutarnji list”, precisando che il ministro dell'Economia e dello sviluppo sostenibile sta mettendo a punto il bando “Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nell'industria di trasformazione e riscaldamento”. Si tratta del primo bando che utilizza le risorse del Fondo per la modernizzazione istituito nell'ambito del Sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union Emissions Trading Scheme - EU ETS). Nei prossimi sette anni un miliardo di euro sarà a disposizione delle imprese croate. Il valore di questo primo bando è di 60 milioni di euro.(Seb)