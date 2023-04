Yemen: inviato Onu Grundberg, c'è opportunità per porre fine al conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi otto anni, in Yemen non vi è mai stata un'opportunità così importante per progredire verso la fine del perdurante conflitto nel Paese. Lo ha affermato l'inviato speciale delle Nazioni Unite Hans Grundberg in un briefing tenuto oggi al Consiglio di sicurezza dell'Onu riguardante gli ultimi sviluppi nel Paese. A detta dell'inviato, le parti coinvolte nel conflitto, il governo riconosciuto a livello internazionale e le milizie di ribelli sciiti Houthi "si stanno impegnando sui prossimi passi". Tuttavia, la situazione potrebbe ancora cambiare, a meno che le parti non facciano "passi più audaci verso la pace". Grundberg ha fatto sapere di star continuando a consultarsi non solo con gli attori regionali, ma anche con "le donne, i giovani e la società civile" in Yemen. "Mi colpisce sempre la resilienza del tessuto sociale", ha affermato l'inviato, secondo cui "gli sforzi di mediazione si adatteranno e si evolveranno sempre. Ma le parti non devono lasciar passare questo momento senza trovare un accordo". Facendo riferimento all'accordo di cessate il fuoco raggiunto con la mediazione dell'Onu il 2 aprile 2022 ma non più rinnovato ufficialmente dal 2 ottobre dello stesso anno, Grundberg ha dichiarato che "molte disposizioni continuano a essere attuali". "La tregua era stata intesa come una misura temporanea per lasciare spazio ai colloqui politici volti a porre fine alla guerra in modo sostenibile e raggiungere un futuro pacifico per lo Yemen", ha proseguito Grundberg. (segue) (Res)