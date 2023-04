Cri: Locatelli, buon lavoro a neo presidente Valastro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le mie congratulazioni al neo presidente della Croce rossa italiana Rosario Valastro. Sono certa che lavorerà con grande professionalità e soprattutto con una importante squadra di volontari che nel nostro Paese rappresenta un punto di riferimento per tutti". Lo dichiara in una nota il ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli. "La capacità di coniugare le grandi responsabilità con uno sguardo innovativo e di collaborazione a tutti i livelli istituzionali è il punto di forza della Croce Rossa Italiana e consentirà a tutto il nostro Paese di affrontare le sfide complesse che l’epoca contemporanea ci impone con sempre maggior slancio, competenza e capacità di rispondere ai bisogni dei cittadini, con un’attenzione particolare alle persone più fragili, al tema dell’inclusione e della tutela della salute. Buon lavoro, dunque, al presidente, a tutto il direttivo e grazie di cuore ai volontari che non smettono mai di essere al servizio degli altri", conclude. (Com)