Imprese: ministero, accolta richiesta di mantenere unitarietà siti produttivi Sanac

- Si è tenuto oggi alla sede del ministero delle Imprese e del Made in Italy il tavolo Sanac. Al centro del dibattito – riferisce una nota – tra l’azienda, in amministrazione controllata, le parti sociali e le istituzioni, il rischio che il gruppo, formato da quattro unità produttive, possa essere frazionato e messo in vendita. Il sottosegretario con delega alle crisi di impresa Fausta Bergamotto ha chiesto ai commissari “di mantenere l’unitarietà” e procedere al bando con queste condizioni. L’indicazione del sottosegretario è stata accolta e positivamente valutata da tutte le parti presenti o in video collegamento. (Rin)