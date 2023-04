Energia: QatarGas consegna gas naturale liquefatto al terminal di Dhamra in India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia qatariota Qatargas ha consegnato la prima spedizione di gas naturale liquefatto (Gnl) al terminal indiano di recente costruzione di Dhamra. Lo ha riferito la compagnia stessa in un comunicato, senza fornire dati sulla quantità di gas fornita, ma precisando che questa è stata venduta al gruppo energetico francese TotalEnergies, partner al 50 per cento della joint venture con il conglomerato indiano Adani Group. Commentando la consegna, l'amministratore delegato di Qatargas, Khalid bin Khalifa al Thani, ha affermato: "La consegna di questo carico di Gnl al terminal indiano di Dhamra è una pietra miliare importante per la nostra azienda e per l'industria del Gnl del Qatar. Ci impegniamo a soddisfare la crescente domanda di energia più pulita in India e in tutto il mondo. La nostra fornitura affidabile e sicura di Gnl potrà aiutare l'India a soddisfare il proprio fabbisogno energetico e contribuire alla sua crescita economica". "Questo nuovo terminal di Gnl contribuirà alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'India ed è in linea con l'ambizione di TotalEnergies di sostenere la transizione energetica dell'India e l'obiettivo di aumentare la quota di gas naturale al 15 per cento del suo mix energetico entro il 2030", ha invece dichiarato il vicepresidente senior per il Gnl di TotalEnergies, Thomas Maurisse. Dhamra, secondo quanto riferito da QatarGas, ospita il settimo terminal di Gnl operativo dell'India e il secondo del suo genere sulla costa orientale del Paese. Il terminal dispone di due serbatoi della capacità di 170.000 metri cubi ciascuno.(Res)