Lombardia: cordoglio Regione per scomparsa Cesare Fumagalli

- La Giunta regionale esprime il cordoglio della Lombardia per la scomparsa di Cesare Fumagalli. Lo afferma il presidente Attilio Fontana ricorda lo storico segretario generale di Confartigianato Imprese.Il sottosegretario alla Presidenza, il lecchese Mauro Piazza, evidenzia come "Cesare abbia mosso i primi passi nel nostro territorio e tanto abbia fatto per la provincia di Lecco rappresentando un punto di riferimento per chi, come me, ha iniziato a occuparsi della 'cosa pubblica', mentre Cesare occupava già ruoli di rilievo a livello nazionale". "Lecco perde - conclude Piazza - una persona specchiata che ha contribuito a creare un metodo di lavoro, quel 'sistema Lecco', che tanto ha fatto per la realizzazione di infrastrutture strategiche per il lecchese". (Com)